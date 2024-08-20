Источник раскрыл позицию Миллера по возможному переходу Соболева в «Зенит»

Соболев 23 июля по решению клуба был отстранен от тренировок с первой командой «Спартака». По информации РИА Новости, футболист лишен возможности поддерживать форму даже в «Спартаке-2». После этого он пропустил шесть встреч «красно-белых» в различных турнирах. Без 27-летнего нападающего команда одержала пять побед и один раз сыграла вничью.