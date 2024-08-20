Источник раскрыл позицию Миллера по возможному переходу Соболева в «Зенит»

«Глава “Газпрома” Алексей Миллер еще не принял решения о необходимости трансфера Соболева, но и не дал команды правлению клуба свернуть переговоры. Официального предложения “Спартаку” со стороны “Зенита” не было. Единственной стороной, заинтересованной в проведении сделки, по-прежнему остается агент футболиста Павел Андреев, который лоббирует интересы клиента через члена правления “Зенита” Максима Погорелова», — сказал собеседник агентства.
Источник также отметил, что текущее отсутствие травмировавшихся Вендела и Максима Глушенкова не повлияет на возможный трансфер Соболева из «Спартака».
Соболев 23 июля по решению клуба был отстранен от тренировок с первой командой «Спартака». По информации РИА Новости, футболист лишен возможности поддерживать форму даже в «Спартаке-2». После этого он пропустил шесть встреч «красно-белых» в различных турнирах. Без 27-летнего нападающего команда одержала пять побед и один раз сыграла вничью.
Он выступает за «Спартак» с января 2020 года, перейдя в московский клуб из самарских «Крыльев Советов». Всего за «красно-белых» форвард провел 139 матчей, в которых забил 58 мячей и отдал 32 голевые передачи. Вместе со «Спартаком» он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также завоевал Кубок страны (2022).