«Локомотив» не намерен расставаться с футболистом Пиняевым в летнее окно

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» не намерен расставаться с полузащитником Сергеем Пиняевым в летнее трансферное окно. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.
«Сергей стал мощнее. Я смотрел с трибуны матч с ЦСКА, это уже не тот мальчик, который к нам пришел, — сказал Нагорных. — Каждая минута нахождения Сергея на поле — это как минимум два игрока соперника, которые на него отвлечены. Я думаю, что он не покинет “Локомотив” в это трансферное окно. У нас нет никаких предложений, но и мы точно не намерены расставаться с Сергеем».
Пиняеву 19 лет, в текущем сезоне он провел 6 матчей, забив 1 мяч и отдав 1 передачу. Футболист выступает за «Локомотив» с января 2023 года.