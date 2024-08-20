«Локомотив» не намерен расставаться с футболистом Пиняевым в летнее окно

«Сергей стал мощнее. Я смотрел с трибуны матч с ЦСКА, это уже не тот мальчик, который к нам пришел, — сказал Нагорных. — Каждая минута нахождения Сергея на поле — это как минимум два игрока соперника, которые на него отвлечены. Я думаю, что он не покинет “Локомотив” в это трансферное окно. У нас нет никаких предложений, но и мы точно не намерены расставаться с Сергеем».