«Сандерленд» арендует Изидора у «Зенита»

Напомним, форвард в предыдущем сезоне выступал за петербуржцев на правах аренды из «Локомотива». Между клубами был заключён договор о платной аренде с обязательным выкупом, который был активирован по итогам сезона-2023/2024. Всего в составе сине-бело-голубых Изидор принял участие в 26 матчах, в которых забил четыре гола. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.