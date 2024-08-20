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«Зенит» отдал вратаря Гойло в аренду махачкалинскому «Динамо»

Голкипер «Зенита» Никита Гойло перешел в махачкалинское «Динамо» на правах аренды до конца сезона, сообщают пресс-службы обоих клубов.

Источник: Sport24

26-летний вратарь в минувшем сезоне выступал в аренде за «Сочи». В 10 матчах РПЛ и Кубка России он пропустил 15 мячей, один раз сыграв «на ноль».

Гойло прошел летние сборы в составе махачкалинского «Динамо».