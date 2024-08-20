Игрок «Зенита» Чистяков: Меня не устраивает ситуация с игровым временем

«Меня не устраивает ситуация с игровым временем. А все разговоры с тренером оставлю при себе. Переход в другую команду? Меня сейчас интересует моё время пребывания в “Зените”, потому что я игрок этой команды. Стараюсь выкладываться на каждой тренировке и доказывать, а там уже принимает решение тренерский штаб», — приводит слова Чистякова Sport24.