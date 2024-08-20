Гришин заявил, что ЦСКА не способен бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ

«Если честно, то ЦСКА не способен бороться за чемпионство в этом сезоне. Но нужно смотреть на это после того, как пройдёт семь-восемь туров, когда сильные команды сыграют друг с другом. Тогда станет ясно, кто будет бороться за пятёрку, а кто за выживание», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.