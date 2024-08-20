Аршавин о скандальных словах директора «Оренбурга», обвинившего судей в продажности: «Я высказываюсь и похуже»

— Словесно, на мой взгляд, да. Это даже заставило меня на следующий день позвонить Дмитрию Степановичу и узнать, почему так громко было сказано. Я не буду передавать то, о чем мы говорили. Я, конечно, от него не ожидал, хотя, может, в закрытом месте я высказываюсь и похуже, чем Дмитрий Степанович. Такая форма подачи дерзкая очень. Думаю, он и сам понимает, что в том месте, где он это сделал и как, это было неуместно, — сказал Аршавин в эфире программы «Правила игры» на канале «Матч Премьер».