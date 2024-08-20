Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аршавин о скандальных словах директора «Оренбурга», обвинившего судей в продажности: «Я высказываюсь и похуже»

Трехкратный чемпион России Андрей Аршавин прокомментировал скандальное заявление спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева после поражения от «Ростова» в матче 5-го тура РПЛ.

Источник: Sport24

Оренбуржцы вели со счетом 2:0, но в итоге уступили 2:3. После игры Андреев высказал крайнее недовольство работой бригады судей во главе с Владиславом Безбородовым, заявив: «Я на 100% уверен, что Безбородов пришел к ним и сказал: “Дайте мне денег, я вам помогу победить”.

— Андреев переиграл?

— Словесно, на мой взгляд, да. Это даже заставило меня на следующий день позвонить Дмитрию Степановичу и узнать, почему так громко было сказано. Я не буду передавать то, о чем мы говорили. Я, конечно, от него не ожидал, хотя, может, в закрытом месте я высказываюсь и похуже, чем Дмитрий Степанович. Такая форма подачи дерзкая очень. Думаю, он и сам понимает, что в том месте, где он это сделал и как, это было неуместно, — сказал Аршавин в эфире программы «Правила игры» на канале «Матч Премьер».

Ростов
3:2
Первый тайм: 0:2
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
17.08.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Давид Деограсия
Голы
Ростов
Николай Комличенко
51′
Николай Комличенко
52′
Роналдо
90+4′
Оренбург
Брайан Мансилья
(Александр Коваленко)
18′
Джимми Марин
(Саид Сахархизан)
35′
Нереализованные пенальти
Ростов
Роналдо
33′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
3
Умар Сако
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
7
Роналдо
90+6′
10
Кирилл Щетинин
66′
11
Алексей Сутормин
47
Даниил Уткин
46′
27
Николай Комличенко
87
Андрей Лангович
75′
67
Герман Игнатов
89
Родриго Саравия
86′
18
Константин Кучаев
69
Егор Голенков
66′
19
Хорен Байрамян
Оренбург
1
Богдан Москвичев
45+1′
8
Иван Башич
12
Андрей Малых
87
Данила Прохин
22
Матиас Дамиан Перес
23′
6
Мохаммад Горбани
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
32′
18
Александр Коваленко
53′
20
Дмитрий Рыбчинский
80
Джимми Марин
87′
19
Жюстин Рауль Куэро Паласио
10
Саид Сахархизан
83′
11
Степан Оганесян
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
9
Фолы
6
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти