Слуцкий ответил на вопрос, вернётся ли он в РПЛ в ближайшие годы

Я недавно читал фразу Кости Генчи, когда он говорил про возможный переход Чалова в ПАОК: «Я не понимаю этого трансфера, не понимаю зачем». А я прекрасно понимаю. Если у человека нет возможности что-то менять в своей жизни, выходить из зоны комфорта, я ни в коем случае не осуждаю такого человека. Когда у человека есть такие возможности и есть к этому предрасположенность, на мой взгляд, это очень классно, круто, интересно и всё прочее, поэтому мне близка и позиция Кости, который всю жизнь работает на «Матч ТВ» и не хочет никуда уходить, не хочет ничего менять. Хочет, чтобы его жизнь была в этой зоне комфорта.