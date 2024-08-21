«Не может взрослый так себя вести». Нагучев проехался по Соболеву и сравнил его с Дзюбой

«Думаю, надо отдать Соболева в аренду в “Крылья”. Не согласен, что падение Александра было быстрым. Планомерное падение. Грустно за этим наблюдать. В 2019 году я работал в Нижнем Новгороде на матче “Крыльев Советов”. Тогда они спаслись, а Соболев играл великолепно. После матча он подошёл к болельщикам. Тогда появилось ощущение, что у Самары есть свой кайфовый игрок, который точно знает, что делать.



Соболева тогда обожали. Плюс в то время он был скромным парнем, который не так давно играл за “Томь”. А у неё тогда — ни денег, ни футболистов. Было понятно, что он уйдёт в “Спартак”. Я смотрел на него и понимал, что перед нами настоящий герой своего времени. Пришёл в отель и опубликовал пост в социальных сетях со словами: “Саня, лети!”.



Прошло несколько лет. Это не быстрое падение. Сначала Соболев играл за “Спартак” нормально. Потом был знаменитый баннер болельщиков: “Есть клуб футбольный, а есть клуб ночной”. Возник конфликт, когда он не общался с болельщиками и не подходил к трибунам. Плюс Соболев просил не лезть в его личную жизнь. Потом был отрезок, когда он мало забивал и запорол пенальти в матче с “Краснодаром”, попав себе в опорную ногу.



Всё это медленно скатывается до абсолютно уродливого выхода к прессе, когда он сказал, что не общается с журналистами. Вместо того чтобы объясниться, Саша получил негативную реакцию в свой адрес. Некоторым футболистам, чья зарплата переваливает за € 1,5 млн в год, не хватает скиллов коммуникации с прессой. Это та же история в духе “чем круче машина, тем меньше она даёт тебе времени на пешеходном переходе”.



Есть футболисты, которых хорошо воспитали родители. А есть те, кого плохо. В европейских странах за такое отношение к журналистам штрафуют. А есть игроки, за которых в любом случае заступаются клубы. Непонятно, по какой причине. Я раньше говорил, что Дзюба своими высказываниями наносит ущерб клубу. Соболев делает то же самое. Но если Артём сам по себе такой, то Александр делает это демонстративно. Раньше нам казалось, что Соболев был другим.



Нужно нести ответственность за свои поступки. Если ты творишь дичь, не можешь набрать форму по личным или профессиональным причинам, всегда есть возможность это объяснить. Ты человек, который давно научился говорить. Можно всё объяснить. В этом нет ничего унизительного. Так, например, делал Джикия, хотя он в 700 раз темпераментнее Соболева. Георгий нашёл в себе силы, достоинство, человечность.



Соболев не завоевал ни одного “Золотого мяча”. Это не Марио Баслер, не Штефан Эффенберг, не рок-н-ролльщик, не Оззи Осборн. Можно откусить голову летучей мыши прямо на сцене, но всё равно остаться легендой. Соболев не такой. По европейским меркам это обычный футболист уровня условного “Хетафе”. Просто так вышло, что он играет за “Спартак”, за ромбик. В последнее время российские футболисты, попадающие в красно-белый клуб, думают, что с ними не произойдёт ничего плохого. Что они защищены чем-то. Наверное, это недостаток образования.



Будь я боссом “Спартака”, сказал бы: “Саша, пока!” Таких, как ты сейчас, я найду в Южной Америке миллион. Они приедут сюда за гораздо меньшие деньги, потому что знают, что мы продадим их в Европу. А чего хочет Соболев, я не знаю. Он хочет в “Зенит”? Усиливать конкурента — странно. Мы знаем, как бывшие спартаковцы играют против “Спартака”. Они всегда забивают.



Всё к этому шло в течение нескольких лет. Не было никакого секрета в том, какой футболист Соболев в “Спартаке”. Именно так закрылся Джекилл и открылся Хайд. Всё выглядит по-идиотски. Не может взрослый человек себя так вести. Не знаю, что Соболев хочет доказать. Сумасшедшая зарплата, ты играешь в “Спартаке”, у тебя прекрасная семья, ты обеспечен всем. Вопрос: что ещё надо? С ним точно произошло что-то личное».