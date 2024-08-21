Мигел Данни высказался о потерях «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

Матч между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» состоится в субботу, 24 августа. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:30 по московскому времени. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 13 очков.