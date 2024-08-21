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Аршавин назвал фаворита в матче «Зенит» — «Спартак»: «Другого мнения быть не может»

Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» Андрей Аршавин назвал петербуржцев фаворитами домашнего матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком».

Источник: РФС

Игра пройдет в субботу, 24 августа, и начнется в 17:30 мск. Красно-белые не могут победить сине-бело-голубых на их поле с 2012 года.

«По той игре, которую показывает “Зенит”, в сравнении даже с неплохой игрой “Спартака” отрезками, конечно, фаворит “Зенит”. Перед игрой другого мнения быть не может. Если мы возьмем стартовые 11 позиций, то “Зенит” — самая сильная команда чемпионата России. Но те люди, которые должны выходить им на замену, мне кажется, уступают в классе. “Зениту”, мне кажется, нужно русский блок усилить первоклассными игроками, но их немного в России», — сказал Аршавин в эфире канала «Матч ТВ».