Матч «Зенит» — «Спартак» будет особенным. Для этого есть пять причин

Мыльная опера Соболева. Тема поднималась уже столько раз, что успела проесть плешь. Даже ходят слухи, что Александр может дебютировать за новый клуб как раз против «Спартака». Но по данным «СЭ», вероятность сделки невелика, «Зенит» никогда не предпринимал серьезных попыток подписать Соболева, так что тема явно раздута. Но сама история, конечно, хотя и с душком, но резонансная. Само собой, подогревающая дополнительный интерес к матчу.