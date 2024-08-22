Аршавин назвал одного из лучших воспитанников «Зенита» за последние 15−20 лет

— Ну естественно, потому что наш лучший игрок за 15−20 лет или один из лучших, в тройку лучших входит за последние 15−20 лет нашей школы, выбирает не нас. Проблема в том, что он не видит себя в «Зените», а видит себя в «Краснодаре», — сказал Аршавин в эфире канала «Это футбол, брат!» ВКонтакте.