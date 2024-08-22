Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аршавин назвал одного из лучших воспитанников «Зенита» за последние 15−20 лет

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что считает полузащитника Данилу Козлова одним из лучших воспитанником академии петербургского клуба за последние 15−20 лет.

Источник: Sport24

Футболист дебютировал за основной состав сине-бело-голубых в феврале 2023 года в игре Кубка России против ульяновской «Волги». Всего за первую команду «Зенита» 19-летний игрок сыграл 3 матча, проведя на поле в общей сложности 16 минут. В январе 2024 петербуржцы продали Козлова в «Балтику» за 350 тысяч евро, а этим летом он перешел из калининградского клуба в «Краснодар» за 1,25 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник провел 8 матчей и не совершил ни одного результативного действия.

— Как вы отреагировали на переход Козлова в «Балтику», вас задевает это?

— Ну естественно, потому что наш лучший игрок за 15−20 лет или один из лучших, в тройку лучших входит за последние 15−20 лет нашей школы, выбирает не нас. Проблема в том, что он не видит себя в «Зените», а видит себя в «Краснодаре», — сказал Аршавин в эфире канала «Это футбол, брат!» ВКонтакте.