Аршавин назвал одного из лучших воспитанников «Зенита» за последние 15−20 лет

Футболист дебютировал за основной состав сине-бело-голубых в феврале 2023 года в игре Кубка России против ульяновской «Волги». Всего за первую команду «Зенита» 19-летний игрок сыграл 3 матча, проведя на поле в общей сложности 16 минут. В январе 2024 петербуржцы продали Козлова в «Балтику» за 350 тысяч евро, а этим летом он перешел из калининградского клуба в «Краснодар» за 1,25 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник провел 8 матчей и не совершил ни одного результативного действия.
— Как вы отреагировали на переход Козлова в «Балтику», вас задевает это?
— Ну естественно, потому что наш лучший игрок за 15−20 лет или один из лучших, в тройку лучших входит за последние 15−20 лет нашей школы, выбирает не нас. Проблема в том, что он не видит себя в «Зените», а видит себя в «Краснодаре», — сказал Аршавин в эфире канала «Это футбол, брат!» ВКонтакте.