Поменять «Спартак» на «Зенит» — не всегда хорошо. 4 примера для Соболева

«Василий перешёл в “Зенит” в сложный для меня момент, когда целый ряд футболистов покинул клуб, — вспоминал Бышовец. — Он пришёл возрастным футболистом, к тому же имел +10 кг к своему боевому весу. Я сказал: “Василий, давай попробуем решить эту проблему. Как к игроку у меня к тебе претензий нет”. И он начал её решать. Он мог и играть крайнего защитника, и действовать в центральной зоне. Василий справился, вернул все свои качества и стал примером для молодых футболистов. Авторитет Кулькова помогал им развиваться».