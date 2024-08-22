Нападающий «Динамо» Нгамале пропустит от четырех до шести недель из-за травмы

Так, футболист пропустит от четырех до шести недель из-за повреждения. При этом Нгамале не потребуется операция для восстановления.
«21 августа Муми Нгамале прошел обследование МРТ. Дополнительных повреждений, к счастью, выявлено не было. Операция не требуется, лечение будет консервативным. Сроки восстановления после полученной травмы голеностопа остаются те же, что ранее озвучивал наш главный врач Александр Родионов, — от четырех до шести недель», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе «Динамо».
Напомним, под занавес первого тайма матча 5-го тура РПЛ нападающий «Динамо» Муми Нгамале получил травму в жестком столкновении с защитником «Крыльев Советов» Томасом Гальдамесом. Форварда унес с поля медицинский персонал бело-голубых.