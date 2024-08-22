Нападающий «Динамо» Нгамале пропустит от четырех до шести недель из-за травмы

«21 августа Муми Нгамале прошел обследование МРТ. Дополнительных повреждений, к счастью, выявлено не было. Операция не требуется, лечение будет консервативным. Сроки восстановления после полученной травмы голеностопа остаются те же, что ранее озвучивал наш главный врач Александр Родионов, — от четырех до шести недель», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе «Динамо».