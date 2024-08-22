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Нападающий «Динамо» Нгамале пропустит от четырех до шести недель из-за травмы

Нападающий «Динамо» Муми Нгамале прошел обследование после полученной травмы.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Так, футболист пропустит от четырех до шести недель из-за повреждения. При этом Нгамале не потребуется операция для восстановления.

«21 августа Муми Нгамале прошел обследование МРТ. Дополнительных повреждений, к счастью, выявлено не было. Операция не требуется, лечение будет консервативным. Сроки восстановления после полученной травмы голеностопа остаются те же, что ранее озвучивал наш главный врач Александр Родионов, — от четырех до шести недель», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе «Динамо».

Напомним, под занавес первого тайма матча 5-го тура РПЛ нападающий «Динамо» Муми Нгамале получил травму в жестком столкновении с защитником «Крыльев Советов» Томасом Гальдамесом. Форварда унес с поля медицинский персонал бело-голубых.

Динамо
1:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
17.08.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Игорь Осинькин
Голы
Динамо
Бителло
(Константин Тюкавин)
75′
Составы команд
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
83′
3
Фабиан Бальбуэна
93
Диего Лаксальт
5
Милан Майсторович
70
Константин Тюкавин
8
Хорхе Карраскаль
63′
7
Дмитрий Скопинцев
10
Бителло
90′
77
Денис Макаров
74
Даниил Фомин
32′
85′
18
Николас Маричаль
13
Николя Муми Нгамале
46′
91
Ярослав Гладышев
24
Луис Чавес
85′
50
Александр Кутицкий
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
3
Томас Галдамес
4
Александр Солдатенков
15
Николай Рассказов
24
Роман Евгеньев
11
Роман Ежов
6
Сергей Бабкин
60′
22
Фернандо Костанца
8
Максим Витюгов
51′
88′
21
Дмитрий Иванисеня
19
Иван Олейников
61′
28
Игорь Дмитриев
32
Франко Ороско
89′
25
Кирилл Печенин
73
Владислав Шитов
61′
7
Дмитрий Цыпченко
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
7
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
8
13
Фолы
10
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Руслан Шекемов
(Россия, Нальчик)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти