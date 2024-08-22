Умяров: от Станковича как от полузащитника идёт много подсказок — мне повезло с амплуа

«Станкович — прежде всего, поигравший сам полузащитник. Мне повезло с амплуа. Как от полузащитника идёт много подсказок с его стороны. Это тоже помогает», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым после матча с «Факелом».