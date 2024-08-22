«Спартак» заинтересован в центральном защитнике из ЮАР, пишут СМИ

Мсиманго перешел в «Кайзер Чифс» в июле 2023 года и с тех пор провел за команду из Йоханнесбурга 30 матчей. Его контракт с клубом, по данным Transfermarkt, рассчитан до 30 июня 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.