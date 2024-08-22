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«Спартак» заинтересован в центральном защитнике из ЮАР, пишут СМИ

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» заинтересован в услугах футболиста Гивена Мсиманго, который выступает за южноафриканский клуб «Кайзер Чифс», сообщает Soccer Laduna.

Источник: РИА "Новости"

По данным источника, представители «Спартака» на протяжении продолжительного времени следили за выступлениями 27-летнего центрального защитника. Теперь московский клуб проявляет предметный интерес.

Отмечается, что «Кайзер Чифс» не намерен расставаться с Мсимангой, ставшим основным защитником команды, вероятность перехода в летнее трансферное окно оценивается как невысокая.

Мсиманго перешел в «Кайзер Чифс» в июле 2023 года и с тех пор провел за команду из Йоханнесбурга 30 матчей. Его контракт с клубом, по данным Transfermarkt, рассчитан до 30 июня 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.