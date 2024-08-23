А зачем вообще Соболев «Зениту»?

Соболев поможет в нескольких направлениях. Первое — даст возможность поменять схему. Сейчас «Зенит» играет в 4−3−3 просто потому, что Кассьерра и Сергеев вместе не так эффективны при 4−4−2 ил 3−5−2. А ещё им просто нет альтернативы. Соболев способен сыграть в паре с каждым из них и быть полезным. Плюс для Александра схема 4−3−3 тоже подходит, ведь он хорош как перед штрафной, так и внутри неё. Помогает при выходе из-под прессинга и грамотно двигается. Интересно, что за последние два года Соболев сделал 12 ассистов — почти все они из-за штрафной.