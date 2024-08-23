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Игрок «Зенита» высмеял футболистов, тратящих не более 150 тысяч рублей

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью на YouTube-канале «Свободный Стиль» отреагировал на заявления футболистов о тратах в месяц.

Источник: Спорт РИА Новости

Спортсмен среди прочего заявил, что не верит, когда выступающие за московские клубы игроки говорят, что их расходы за месяц составляют около 150 тысяч рублей.

«Всегда смеялся над этим, когда у ребят спрашивают: сколько денег вы тратите? Они говорят, там, 150 тысяч в месяц. Ну я прямо хочу посмеяться и спросить лично: покажи в банке, что у тебя там меньше 150 тысяч. Это же бред, я считаю. Тем более если ты живешь в Москве. Это у ребят из Москвы спрашивали. Я не верю», — сказал футболист.

Мостовому 26 лет. В нынешнем сезоне чемпионата России он провел четыре матча и забил один мяч.