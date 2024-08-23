Игрок «Зенита» высмеял футболистов, тратящих не более 150 тысяч рублей

«Всегда смеялся над этим, когда у ребят спрашивают: сколько денег вы тратите? Они говорят, там, 150 тысяч в месяц. Ну я прямо хочу посмеяться и спросить лично: покажи в банке, что у тебя там меньше 150 тысяч. Это же бред, я считаю. Тем более если ты живешь в Москве. Это у ребят из Москвы спрашивали. Я не верю», — сказал футболист.