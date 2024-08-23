Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник: «Краснодар» предложил Сперцяну новый контракт на три года

«Краснодар» ведёт переговоры о новом контракте с полузащитником команды Эдуардом Сперцяном. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Источник: Чемпионат.com

По сведениям источника, южане предложили капитану команды новый контракт на улучшенных условиях. Речь идет о трёхлетнем договоре с опцией продления. На данный момент ничего не подписано, сторона игрока раздумывает над предложением.

24-летний полузащитник является воспитанником «Краснодара». За взрослую команду «быков» Сперцян провёл 116 матчей во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и 27 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.