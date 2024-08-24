В РПЛ — новый неожиданный бомбардир. Сегодня «прибил» Махачкалу

«Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо». Дело могло закончиться разгромом — из-за VAR дагестанцев оставили в меньшинстве, хотя изначально судья хотел поставить пенальти.
Удивительно, но после дебютной победы в РПЛ Хасанби Биджиев провёл массовую ротацию: в запасе остались Пальцев, Ангбан и Абакар Гаджиев, Касинтура вообще не попал в заявку. Сразу же вышли Табидзе, Юсупов, Сердеров и новичок Агаларов — хотя казалось, что в старте окажется иранский герой матча с «Ахматом» Мохаммад. Видимо, на все 90 минут он пока не готов. Ну, а некогда лучший бомбардир РПЛ в составе «Уфы» вернулся в родной город. Возможно, именно в Махачкале у него получится воскресить карьеру.
«Рубин» в прошедшем туре также победил. Изменения в составе случились и у него: всерьёз и надолго травмирован Юкич, на скамейке начал Безруков, в основу ворвались Рожков и Зотов. А уже на 16-й минуте Рашиду Рахимову пришлось менять получившего повреждение Ваду на Дардана. Какое влияние Валентин оказывает на игру казанцев, напоминать не стоит. А какое Дардан — не получится за неимением информации.
Футбол получался несобытийным. За практически весь первый тайм команды на двоих организовали только один голевой момент, совершая огромное количество брака. Зато какой! Чумич оказался один перед воротами и в упор замыкал прострел Кабутова — каким-то невероятным образом Волк его удар потащил. И вновь показал казанцам, что они несколько лет назад зря в него не поверили.
Ещё Давид отразил корявенький удар Даку. А на 44-й минуте вратаря подставил случайно сыгравший рукой в собственной штрафной Шумахов. Мирлинд с 11-метрового не простил и исполнил точно в правую девятку — чтобы затем в привычном стиле спровоцировать Волка. Жёлтой за это он не получил, а вот заступившийся за партнёра Юсупов — да. Что ж, бывает.
Кстати, Даку точно можно назвать неожиданным бомбардиром РПЛ: в прошлом сезоне он забил 10 голов в 28 встречах, а сейчас — пять в шести! Идёт с сумасшедшим опережением графика.
Биджиева происходящее не устраивало, и в перерыве он сменил Джапо с Юсуповым на Сандрачука с Мрезигом. Чуть позже — и Гаджиева на Сердерова. Подействовало. Динамовцы наконец-то начали создавать впереди опасность. Не прямо огромную, но хоть какую-то. Табидзе вот проверил бдительность Ставера, а команда перехватила инициативу и держала мяч (61% за первые 13 минут).
Что случилось дальше? Казанцы улетели в контратаку. Даку подал справа на Чумича, тот сыграл ловко и головой подрезал мяч в перекладину. Снова не повезло. Бесконечно такое продолжаться не могло, что Никола и доказал: на 63-й минуте после перехвата Рожкова у Кагермазова подобрался к штрафной и технично зарядил в дальний угол. Заслужил!
Ну, а следом интрига скончалась. Даку в борьбе с Алибековым рухнул в штрафной. Левников хотел поставить ещё один пенальти, но послушал подсказку ассистентов на VAR и изменил решение: те увидели, что нарушение случилось вне штрафной площади. Махачкалинцы избежали 11-метрового, тем не менее лишились из-за удаления капитана.
«По первому пенальти вопросов нет. Что касается красной карточки, Левников изначально назначил 11-метровый удар и показал жёлтую. А дальше VAR проверял момент первого контакта — он был за линией, а раз так, то это штрафной удар и красная карточка за лишение явной возможности забить гол», — прокомментировал «Чемпионату» судейские решения экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов.
«Динамо» не сдавалось даже в меньшинстве и всё равно было обречено. Появившиеся на поле Зинович и Моххамад не спасли. «Рубин» временно ворвался в топ-5, а махачкалинцы так и остались вне первой десятки.
Георгий Илющенко