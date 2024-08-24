В РПЛ — новый неожиданный бомбардир. Сегодня «прибил» Махачкалу

Удивительно, но после дебютной победы в РПЛ Хасанби Биджиев провёл массовую ротацию: в запасе остались Пальцев, Ангбан и Абакар Гаджиев, Касинтура вообще не попал в заявку. Сразу же вышли Табидзе, Юсупов, Сердеров и новичок Агаларов — хотя казалось, что в старте окажется иранский герой матча с «Ахматом» Мохаммад. Видимо, на все 90 минут он пока не готов. Ну, а некогда лучший бомбардир РПЛ в составе «Уфы» вернулся в родной город. Возможно, именно в Махачкале у него получится воскресить карьеру.