Аршавин поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак»

«“Зенит” является фаворитом предстоящего матча со “Спартаком”. “Зенит” сейчас не та команда, которая настаивает на владении мячом. Возможно, петербуржцам лучше даже им не владеть. У “Спартака” есть Пруцев и Умяров, которые любят повозиться с мячом, комбинировать, также есть Барко. Здесь будет значимыми первые 15 минут. Если “Зенит” забьёт, то, мне кажется, они с радостью откажутся от владения и территории, так как будут стараться выбегать в контратаки, что у них хорошо получается», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».