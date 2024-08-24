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Аршавин поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился ожиданиями от встречи с московским «Спартаком» в 6-м туре чемпионата России.

Источник: Чемпионат.com

Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 24 августа, начало — в 17:30 мск.

«“Зенит” является фаворитом предстоящего матча со “Спартаком”. “Зенит” сейчас не та команда, которая настаивает на владении мячом. Возможно, петербуржцам лучше даже им не владеть. У “Спартака” есть Пруцев и Умяров, которые любят повозиться с мячом, комбинировать, также есть Барко. Здесь будет значимыми первые 15 минут. Если “Зенит” забьёт, то, мне кажется, они с радостью откажутся от владения и территории, так как будут стараться выбегать в контратаки, что у них хорошо получается», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После пяти туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 13 очков. «Спартак», в свою очередь, располагается на четвёртом месте, набрав 10 очков.