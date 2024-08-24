Григорян предположил, каким будет матч «Зенит» — «Спартак»

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» сыграют между собой в матче 6-го тура РПЛ, встреча состоится на «Газпром Арене» 24 августа, её начало запланировано на 17:30 мск. Сине-бело-голубые возглавляют чемпионскую гонку, набрав 13 очков в пяти матчах, красно-белые заработали 10 очков и находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы.