Вячеслав Малафеев: матч «Зенит» — «Спартак» обещает быть напряжённым

«Предстоящий матч обещает быть сложным и напряжённым. Травмы ведущих игроков “Зенита”, безусловно, усложняют задачу для команды и могут повысить шансы “Спартака”. Тем не менее футбол — это командная игра, и даже в условиях потерь “Зенит” способен на сильное выступление. В таких матчах многое зависит от тактики, настроя и способности перестроиться в сложной ситуации. Поэтому говорить об очевидном преимуществе “Спартака” я бы не стал. Всё решится на поле», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.