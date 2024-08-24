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Вячеслав Малафеев: матч «Зенит» — «Спартак» обещает быть напряжённым

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые сыграют на своём поле с московским «Спартаком».

Источник: Чемпионат.com

«Предстоящий матч обещает быть сложным и напряжённым. Травмы ведущих игроков “Зенита”, безусловно, усложняют задачу для команды и могут повысить шансы “Спартака”. Тем не менее футбол — это командная игра, и даже в условиях потерь “Зенит” способен на сильное выступление. В таких матчах многое зависит от тактики, настроя и способности перестроиться в сложной ситуации. Поэтому говорить об очевидном преимуществе “Спартака” я бы не стал. Всё решится на поле», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» сыграют между собой в матче 6-го тура РПЛ, встреча состоится на «Газпром Арене» 24 августа, её начало запланировано на 17:30 мск.