В «Локомотиве» назвали сложной темой возможное возвращение Антона Миранчука в команду

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Ситуация с возможным возвращением полузащитника Антона Миранчука в московский «Локомотив» является сложной темой, пока нет ответа на вопрос о его прибытии в футбольный клуб. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.
Миранчук покинул «Локомотив» 1 июля в связи с окончанием контракта. Агент футболиста Вадим Шпинев рассказал, что игрок продолжит карьеру в зарубежном чемпионате.
«Возьмем ли обратно Антона Миранчука, если не найдет команду до конца трансферного окна? Не могу сейчас ничего на этот счет ответить. Потому что тема сложная. Если бы и кабы — это не для спорта», — сказал Нагорных.
Миранчуку 28 лет, он является воспитанником «Локомотива». За основную команду игрок выступал с 2013 года. В ее составе Миранчук провел 217 матчей, в которых забил 51 мяч и отдал 34 голевые передачи. Футболист трижды выиграл Кубок России, по разу — чемпионат и суперкубок страны.
За сборную России Миранчук провел 29 матчей, отметился 7 голами и 2 передачами. Миранчук был в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года, однако не провел ни одного матча на турнире.