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Семшов: 12 лет без побед «Спартака» в Петербурге — много, но каждая игра — новая история

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о предстоящем матче «Зенита» и «Спартака» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Игра пройдёт сегодня, 24 августа, и начнётся в 17:30 мск.

«Травмированные футболисты — не катастрофа для “Зенита”, у команды хорошая скамейка. Да, Глушенков и Вендел — основные, играют ключевую роль, но конкуренция там серьёзная. Те игроки, которым сегодня предоставится шанс, должны сыграть лучше, чем сыграли бы основные.

“Спартак” на ходу: стабильно забивает по три, почти не пропускает. Это игра двух столиц, победит тот, кто допустит меньше ошибок. Небольшое преимущество всё-таки есть у “Зенита” за счёт домашнего стадиона. Когда игры с таким градусом, только в редких случая явный есть фаворит.

Новый тренер, приход новых игроков в “Спартак” требует притирки. 12 лет без побед в Петербурге — это много, но каждая игра — новая история. Шанс может быть сегодня, может быть в следующем году. Не стал бы зацикливать внимание на этом», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.