Семшов: 12 лет без побед «Спартака» в Петербурге — много, но каждая игра — новая история

«Травмированные футболисты — не катастрофа для “Зенита”, у команды хорошая скамейка. Да, Глушенков и Вендел — основные, играют ключевую роль, но конкуренция там серьёзная. Те игроки, которым сегодня предоставится шанс, должны сыграть лучше, чем сыграли бы основные.



“Спартак” на ходу: стабильно забивает по три, почти не пропускает. Это игра двух столиц, победит тот, кто допустит меньше ошибок. Небольшое преимущество всё-таки есть у “Зенита” за счёт домашнего стадиона. Когда игры с таким градусом, только в редких случая явный есть фаворит.



Новый тренер, приход новых игроков в “Спартак” требует притирки. 12 лет без побед в Петербурге — это много, но каждая игра — новая история. Шанс может быть сегодня, может быть в следующем году. Не стал бы зацикливать внимание на этом», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.