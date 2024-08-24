Стало известно условие, при котором Актюркоглу может перейти в «Спартак»

Крайний нападающий «Галатасарая» Керем Актюркоглу, который по ранее появившейся информации в СМИ отказался от трансфера в «Спартак», всё ещё может перейти в московский клуб при условии, если до конца трансферного окна он не получит более серьёзного предложения из Европы. Об этом сообщает Ihbar со ссылкой на Fanatik в соцсети Х (ранее Twitter).