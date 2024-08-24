Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно условие, при котором Актюркоглу может перейти в «Спартак»

Крайний нападающий «Галатасарая» Керем Актюркоглу, который по ранее появившейся информации в СМИ отказался от трансфера в «Спартак», всё ещё может перейти в московский клуб при условии, если до конца трансферного окна он не получит более серьёзного предложения из Европы. Об этом сообщает Ihbar со ссылкой на Fanatik в соцсети Х (ранее Twitter).

Источник: Getty Images

По информации источника, Актюркоглу может покинуть турецкий гранд по причине лишения его капитанской повязки.

Ранее СМИ сообщали, что в начале переговоров Актюркоглу требовал у «Спартака» зарплату в районе € 3−4 млн, а российский клуб был готов платить ему € 2,2−2,4 млн. При этом сумма трансфера оценивалась в € 12 млн.

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В минувшем клубном сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.