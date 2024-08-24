Стало известно условие, при котором Актюркоглу может перейти в «Спартак»

По информации источника, Актюркоглу может покинуть турецкий гранд по причине лишения его капитанской повязки.
Ранее СМИ сообщали, что в начале переговоров Актюркоглу требовал у «Спартака» зарплату в районе € 3−4 млн, а российский клуб был готов платить ему € 2,2−2,4 млн. При этом сумма трансфера оценивалась в € 12 млн.
Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В минувшем клубном сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.