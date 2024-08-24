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Игорь Семшов: Соболев может многое потерять, если не перейдёт в «Зенит»

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов считает, что переход в «Зенит» был бы оптимальным вариантом для нападающего «Спартака» Александра Соболева в сложившейся ситуации.

Источник: Чемпионат.com

«Соболев может многое потерять, если не перейдёт в “Зенит”. Угальде забивает, заслуживает место в основе. Лучше было сразу оставаться, “Спартак” и Соболев принесли бы пользу друг другу.

Если Александр не уйдёт, будет разговор с тренером, руководством. До конца трансферного окна не так долго, а Соболеву нужно играть. Он уже много пропустил. К какому-то решению точно придут: либо он останется, либо уйдёт — полноценный трансфер или аренда», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.