Игорь Семшов: Соболев может многое потерять, если не перейдёт в «Зенит»

«Соболев может многое потерять, если не перейдёт в “Зенит”. Угальде забивает, заслуживает место в основе. Лучше было сразу оставаться, “Спартак” и Соболев принесли бы пользу друг другу.



Если Александр не уйдёт, будет разговор с тренером, руководством. До конца трансферного окна не так долго, а Соболеву нужно играть. Он уже много пропустил. К какому-то решению точно придут: либо он останется, либо уйдёт — полноценный трансфер или аренда», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.