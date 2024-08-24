Тренер «Ростова» Карпин: «Локомотив» фаворит предстоящего матча с нами

— Если честно, я не слежу за «Локомотивом» для того, чтобы оценивать, стал он сильнее или слабее. Мы готовимся к конкретному матчу, вот и всё. А следить за тем, кто стал сильнее или слабее? Я могу сказать о «Ростове», но точно не о «Локомотиве», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».