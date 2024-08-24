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«Крылья Советов» подписали хорвата Ороза

Защитник Доминик Ороз подписал контракт с «Крыльями Советов», сообщается на официальном сайте клуба.

Источник: ФК «Крылья Советов»

Соглашение с 23-летним хорватом рассчитано до лета 2027 года. Футболист присоединился в качестве свободного агента и будет выступать под пятым номером.

«Мы были заинтересованы в усилении линии обороны. Рады, что Доминик присоединился к нам! Уверены, что его опыт и навыки помогут команде достичь поставленных целей», — сказал спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.

В минувшем сезоне Ороз провел за голландский «Витесс» 31 матч, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Также защитник выступал за австрийские «Лиферинг», «Ферст» и «Штурм».