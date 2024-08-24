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«Зенит» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Сегодня, 24 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

Стартовые составы команд.

«Зенит»: Латышонок, Волков, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Педро.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Медина, Бонгонда, Барко, Угальде.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Спартак» заработал 10 очков и располагается на четвёртой строчке.

В первом круге минувшего сезона чемпионата России сине-бело-голубые обыграли красно-белых со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 0:0.