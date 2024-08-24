В «Галатасарае» прокомментировали неопределённость по трансферу Актюркоглу в «Спартак»

«Керем всегда мечтал играть в Европе. Мы заключили соглашение с московским “Спартаком”, но он не смог договориться с российским клубом и не захотел уезжать.



С начала сезона он выступает за наш клуб. На данный момент Керем остаётся, и наш тренер в начале сезона сказал, что хочет, чтобы он остался. Прочие слухи, домыслы и обвинения необоснованны. Кроме того, в клуб на данный момент не поступало никаких других официальных предложений», — приводит слова Хатипоглу Sabah.