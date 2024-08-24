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ЦСКА разгромил новичка Российской премьер-лиги

Футболисты московского ЦСКА обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 4:0 в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: телеграм-канал ФК ЦСКА

Голы забили Тамерлан Мусаев (49-я минута), Иван Обляков (60, 87 — с пенальти) и Мойзес (82).

ЦСКА прервал серию из двух поражений в РПЛ.

Армейцы уже во второй раз в текущем сезоне РПЛ победили с разницей в четыре мяча, за весь прошлый сезон у них была лишь одна такая победа. Мусаев забил восьмой гол в 18 матчах за ЦСКА в РПЛ.

ЦСКА набрал 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Акрон» с четырьмя очками расположился на 13-й строчке.

В следующем туре ЦСКА 31 августа в гостях сыграет с подмосковными «Химками», «Акрон», новичок РПЛ, в тот же день в гостях встретится в грозненским «Ахматом».

ЦСКА
4:0
Первый тайм: 0:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
24.08.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Заур Тедеев
Голы
ЦСКА
Тамерлан Мусаев
49′
Иван Обляков
60′
Роберту Барбоза Мойзес
82′
Иван Обляков
87′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
да Силва Виллиан Роша
2′
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
5
Саша Зделар
22
Милан Гайич
90′
17
Кирилл Глебов
10
Иван Обляков
90′
31
Матвей Кисляк
21
Аббосбек Файзуллаев
80′
19
Рифат Жемалетдинов
7
Виктор Давила
80′
20
Секу Койта
11
Тамерлан Мусаев
90′
8
Артем Шуманский
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
23
Боян Димоски
77
Константин Савичев
7
Кирилл Данилин
73′
69
Арсений Дмитриев
10
Максим Палиенко
46′
6
Максим Кузьмин
15
Стефан Лончар
64′
14
Владимир Хубулов
17
Солтмурад Бакаев
64′
25
Шерзод Эсанов
11
Жилсон Тавареш Беншимол
73′
99
Иван Тимошенко
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
6
11
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
9
Фолы
8
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти