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«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» и московского «Спартака» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге в присутствии 48 503 зрителей.

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» с 62-й минуты играл в меньшинстве. В течение шести минут две желтые карточки получил защитник петербургской команды Страхиня Эракович.

Последний раз «Спартак» побеждал «Зенит» в матче РПЛ 27 ноября 2017 года (3:1). 29 сентября 2022 года петербуржцы проиграли красно-белым в матче группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России (0:3).

С первых минут в составе «Зенита» на поле вышли Вендел и Педро. Вендел был заменен в начале второго тайма матча четвертого тура с московским «Динамо» (1:0) из-за повреждения и пропустил встречу пятого тура с «Химками» (1:1). Педро был заменен по ходу игры с «Химками». В составе «Спартака» впервые после травмы на поле появился Роман Зобнин, он вышел на замену в первом тайме.

«Зенит» набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне. «Спартак» с 11 очками располагается на четвертой строчке. Красно-белые не проигрывают пять матчей в чемпионате подряд и не пропускают на протяжении четырех туров.

В следующем туре РПЛ «Спартак» примет казанский «Рубин», «Зенит» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород». Матчи пройдут 31 августа. 27 августа команды сыграют в Кубке России — «Зенит» в гостях встретится с тольяттинским «Акроном», «Спартак» проведет домашний матч с махачкалинским «Динамо».

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
24.08.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Деян Станкович
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
90+4′
25
Страхиня Эракович
56′
62′
27
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
82
Сергей Волков
46′
28
Нуралы Алип
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
84′
4
Юрий Горшков
17
Андрей Мостовой
46′
21
Александр Ерохин
24
Педро
90′
33
Иван Сергеев
30
Матео Кассьерра
90′
31
Густаво Мантуан
Спартак
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
9
Манфред Угальде
77
Тео Бонгонда
2
Олег Рябчук
46′
82
Даниил Хлусевич
18
Наиль Умяров
36′
71′
23
Никита Чернов
19
Хесус Мануэль Медина
34′
78′
8
Маркиньос
35
Кристофер Мартинс
12′
39′
47
Роман Зобнин
97
Даниил Денисов
65′
71′
25
Данил Пруцев
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
13
2
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
9
14
Фолы
25
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти