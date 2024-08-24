«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

«Зенит» с 62-й минуты играл в меньшинстве. В течение шести минут две желтые карточки получил защитник петербургской команды Страхиня Эракович.
Последний раз «Спартак» побеждал «Зенит» в матче РПЛ 27 ноября 2017 года (3:1). 29 сентября 2022 года петербуржцы проиграли красно-белым в матче группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России (0:3).
С первых минут в составе «Зенита» на поле вышли Вендел и Педро. Вендел был заменен в начале второго тайма матча четвертого тура с московским «Динамо» (1:0) из-за повреждения и пропустил встречу пятого тура с «Химками» (1:1). Педро был заменен по ходу игры с «Химками». В составе «Спартака» впервые после травмы на поле появился Роман Зобнин, он вышел на замену в первом тайме.
«Зенит» набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне. «Спартак» с 11 очками располагается на четвертой строчке. Красно-белые не проигрывают пять матчей в чемпионате подряд и не пропускают на протяжении четырех туров.
В следующем туре РПЛ «Спартак» примет казанский «Рубин», «Зенит» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород». Матчи пройдут 31 августа. 27 августа команды сыграют в Кубке России — «Зенит» в гостях встретится с тольяттинским «Акроном», «Спартак» проведет домашний матч с махачкалинским «Динамо».