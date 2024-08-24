«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

С первых минут в составе «Зенита» на поле вышли Вендел и Педро. Вендел был заменен в начале второго тайма матча четвертого тура с московским «Динамо» (1:0) из-за повреждения и пропустил встречу пятого тура с «Химками» (1:1). Педро был заменен по ходу игры с «Химками». В составе «Спартака» впервые после травмы на поле появился Роман Зобнин, он вышел на замену в первом тайме.