Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Факел» с минимальным счётом победил «Оренбург» в матче 6-го тура РПЛ

Завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встречались воронежский «Факел» и «Оренбург». Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. «Факел» одержал победу со счётом 1:0.

Источник: Соцсети

Команды не смогли забить друг другу в первые 45 минут. На 62-й минуте со штрафного отличился нападающий «Факела» Николай Гиоргобиани.

После этой победы «Факел» набрал четыре очка. Воронежская команда занимает 14-е место. «Оренбург» с пятью очками находится на 11-й строчке.

Ранее воронежцы отправили в отставку главного тренера Игоря Черевченко, пригласив на его место Дмитрия Пятибратова, который возглавил «Факел» во второй раз в своей тренерской карьере.

В последний раз обе команды встречались 31 марта в рамках минувшего сезона чемпионата России. Матч в Воронеже завершился нулевой ничьей.

Факел
1:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
24.08.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Дмитрий Пятибратов
Давид Деограсия
Голы
Факел
Николай Гиоргобиани
62′
Составы команд
Факел
1
Виталий Гудиев
87′
4
Макс Дзиов
48′
22
Игорь Юрганов
47
Сергей Божин
88′
10
Ильнур Альшин
21
Михаил Щетинин
7
Мохамед Браими
36′
70′
88
Владислав Мастерной
17
Николай Гиоргобиани
75′
11
Никита Моцпан
33
Ираклий Квеквескири
46′
6
Дилан Мертенс
15
Владимир Ильин
89′
23
Вячеслав Якимов
20
Евгений Марков
70′
14
Хызыр Аппаев
Оренбург
1
Богдан Москвичев
4
Данила Хотулев
8
Иван Башич
16′
87
Данила Прохин
80′
6
Мохаммад Горбани
9
Брайан Мансилья
12
Андрей Малых
28′
82′
19
Жюстин Рауль Куэро Паласио
14
Ярослав Михайлов
58′
18
Александр Коваленко
80
Джимми Марин
76′
20
Дмитрий Рыбчинский
81
Максим Сидоров
45+1′
73′
35
Казымджан Караташ
10
Саид Сахархизан
69′
11
Степан Оганесян
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
14
1
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
19
Фолы
11
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти