Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболист Джикия рассказал, что ему интересно поиграть в чемпионате Турции

ТАСС, 24 августа. Защитник Георгий Джикия заявил, что ему интересно поиграть в чемпионате Турции по футболу и он рассматривает предложение от одного из клубов. Комментарий Джикии приводит «Спорт-Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

Джикия покинул московский «Спартак» по окончании сезона-2023/24 в связи с окончанием срока контракта.

«Я нахожусь в активном поиске команды. Есть варианты, над ними и работаем. Есть варианты и в России, хорошие предложения, пока хочется рассмотреть все зарубежные варианты. Я бы хотел попробовать свои силы там и делаю все, что возможно».

«Я рассматриваю продолжение [карьеры] в чемпионате Турции. Он мне интересен. Хороший чемпионат, хороший уровень».

Джикии 30 лет, за «Спартак» он выступал с 2017 года. В составе московской команды выиграл чемпионат России (2017), кубок (2022) и суперкубок страны (2017). За сборную России Джикия сыграл в 45 матчах, забив 2 гола и отдав 1 передачу. В составе национальной команды футболист выступал на Кубке конфедераций (2017) и чемпионате Европы (2021).