Футболист Джикия рассказал, что ему интересно поиграть в чемпионате Турции

Джикия покинул московский «Спартак» по окончании сезона-2023/24 в связи с окончанием срока контракта.
«Я нахожусь в активном поиске команды. Есть варианты, над ними и работаем. Есть варианты и в России, хорошие предложения, пока хочется рассмотреть все зарубежные варианты. Я бы хотел попробовать свои силы там и делаю все, что возможно».
«Я рассматриваю продолжение [карьеры] в чемпионате Турции. Он мне интересен. Хороший чемпионат, хороший уровень».
Джикии 30 лет, за «Спартак» он выступал с 2017 года. В составе московской команды выиграл чемпионат России (2017), кубок (2022) и суперкубок страны (2017). За сборную России Джикия сыграл в 45 матчах, забив 2 гола и отдав 1 передачу. В составе национальной команды футболист выступал на Кубке конфедераций (2017) и чемпионате Европы (2021).