«К этому и готовились». Тренеры «Зенита» и «Спартака» — после центрального матча тура

— В первом тайме «Спартак» смотрелся интереснее в плане контроля игры. Мы в свою очередь неправильно строили атаки и неверно их развивали. Во втором тайме перестроились, выглядели активнее до удаления. Но даже иногда в меньшинстве играли интереснее, чем в первом тайме. Конечно, с одной стороны результат хороший, с другой он не может нас устраивать.