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«К этому и готовились». Тренеры «Зенита» и «Спартака» — после центрального матча тура

Главное с пресс-конференции Сергея Семака и Деяна Станковича.

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В 6-м туре РПЛ «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью 0:0. Моменты были у обеих команд, но реализовать их не получилось. С 62-й минуты красно-белые играли в большинстве — две желтых карточки получил Страхиня Эракович. Главные тренеры команд Сергей Семак и Деян Станкович после игры ответили на вопросы журналистов.

Станкович: Эракович мне как сын

— Поверили ли мы в то, что у «Зенита» не будут играть Вендел и Педро?

— Мы готовились, рассчитывая увидеть лучший «Зенит», который только возможен. Смотрели не на имена, а на стратегию. Когда мы увидели их стартовый состав, то отреагировали совершенно спокойно. К этому и готовились.

— Вы тепло проводили удаленного Эраковича.

— Я его называю Чупа. Он мне практически как сын. Я видел, как он рос. Мне жаль, что сегодня он получил красную. Но даже если я играю против брата, то хочу победить.

— У ваших игроков три желтые карточки в первом тайме.

— Сейчас матч окончен, что тут говорить? Были желтые и были. По ходу встречи какое-то напряжение может возникать. Но сейчас не вижу смысла об этом говорить.

— Мартинса поменяли из-за желтой? Почему заменили Рябчука?

— В вашем вопросе уже ответ. Что касается Рябчука, то замена вынужденная. Он получил повреждение и в перерыве во время мочеиспускания у него была кровь.

— У ваших игроков три желтые карточки в первом тайме…

— Сейчас матч окончен, что тут говорить? Были желтые и были. По ходу встречи какое-то напряжение может возникать. Но сейчас не вижу смысла об этом говорить.

Семак: Выводы ЭСК — отдельный вид искусства

— Довольны ли вы результатом?

— В первом тайме «Спартак» смотрелся интереснее в плане контроля игры. Мы в свою очередь неправильно строили атаки и неверно их развивали. Во втором тайме перестроились, выглядели активнее до удаления. Но даже иногда в меньшинстве играли интереснее, чем в первом тайме. Конечно, с одной стороны результат хороший, с другой он не может нас устраивать.

— С чем связано такое различие в первом и втором таймах?

— Не всегда получается проводить одинаковые таймы, это вопрос психологии. По ходу матча показываешь и рассказываешь о каких-то вещах. Но в итоге только на второй тайм мы вышли более заряженными, агрессивными.

— Стоило ли судье удалить Мартинса?

— Мне непонятно, почему его не удалили. Он специально схватил мяч руками — и это не желтая карточка. Мы видели письмо Махачкалы. За что дают и не дают. Выводы ЭСК — отельный вид искусства, который можно пересматривать бесконечно.

— Что с Венделом и Караваевым?

— Вендел находится не совсем в тонусе, Караваев заболел. Но ничего страшного, будем работать и готовиться к следующему матчу.

— В последнее время пишут о покупке аргентинца Гонду.

— Не могу комментировать. Все трансферные вопросы решаются клубом. Если будет что сказать, это сделают.

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
24.08.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Деян Станкович
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
90+4′
25
Страхиня Эракович
56′
62′
27
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
82
Сергей Волков
46′
28
Нуралы Алип
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
84′
4
Юрий Горшков
17
Андрей Мостовой
46′
21
Александр Ерохин
24
Педро
90′
33
Иван Сергеев
30
Матео Кассьерра
90′
31
Густаво Мантуан
Спартак
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
9
Манфред Угальде
77
Тео Бонгонда
2
Олег Рябчук
46′
82
Даниил Хлусевич
18
Наиль Умяров
36′
71′
23
Никита Чернов
19
Хесус Мануэль Медина
34′
78′
8
Маркиньос
35
Кристофер Мартинс
12′
39′
47
Роман Зобнин
97
Даниил Денисов
65′
71′
25
Данил Пруцев
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
13
2
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
9
14
Фолы
25
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти