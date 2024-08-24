Андрей Аршавин прокомментировал ничью в матче «Зенит» — «Спартак»

«Спартак» должен больше на ничью сетовать. Потому что они играли в большинстве. У них игра удалась, были моменты. Игра смотрелась, не было того, чтобы одна команда чего‑то выжидала. Было интересно. То, что «Спартак» действовал чуть получше, вылилось в удаление Эраковича. Хотя до этого он был чуть ли не лучшим игроком матча. А потом «Спартак» на минут 10−15, если не испугался, то отдал инициативу сопернику. Дал «Зениту» очухаться. Если бы они сохранили свой напор, то, скорее всего, дожали бы«, — сказал Аршавин в эфире “Матч ТВ”.