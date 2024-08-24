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«Какой замечательный “Спартак”! Вот это реальный конкурент “Зенита” на дистанции». Мнение Орлова

Известный комментатор Геннадий Орлов — о центральном матче 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0).

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— Замечательный «Спартак»! В атаке, в центре поля, в обороне гости были хороши. Понятно, что на ход встречи серьезное влияние оказало удаление Эраковича. Москвичи получили численное преимущество. Но они и в первом тайме очень прилично смотрелись, мало что позволили питерцам. Барко, Угальде — все быстренькие, техничные. Повторюсь, команда Станковича оставила весьма приятное впечатление в этой встрече. Вот это и есть реальный конкурент «Зенита» на длинной дистанции. Разве можно сравнить со «Спартаком» «Динамо» и «Краснодар»?! Нет, красно-белые сейчас объективно мощнее. Чувствуется, что «Спартак» продолжит прогрессировать. У москвичей хорошая скамейка. Тот же Маркиньос сегодня вышел и обострил игру.

В то же время матч выявил проблемы в составе «Зенита». Не считаю, что Семак как-то перемудрил с заменами в перерыве. Волкова в любом случае надо было убирать. Многовато ошибок у молодого парня. Так нельзя! Караваев, видимо, пока не готов. Пришлось сдвигать на правый край Эраковича. Но он, увы, подвел. Все как-то коряво… А фолы он совершил, так как просто некоординирован! Не может отбирать без нарушения правил. Есть вопросы к технике работы с мячом. Вся правая зона хозяев оказалась уязвимой. Спартаковцы тут проскакивали и создавали угрозы.

Закономерно отправился отдыхать и Мостовой. Он, к сожалению, не прогрессирует. Выпадает из игры. Много брака… Ну вы вспомните момент в первом тайме, когда Педро продрался по флангу, прострелил вдоль штрафной. Максименко был уже отыгран, не доставал. А Мостовой не замкнул. По такой игре один эпизод все может решить. Ну прояви ты страсть, прыгни на этот мяч! А он спокойно выставил ногу… Естественно, Рябчук его опередил. Ну что это такое?! Ты должен просто с мясом такой мяч загнать в сетку. Увы, Андрей этого не понимает. Позиция «провисает».

Конечно, герой матча — Латышонок. Сколько мячей сегодня вытащил! Чудо, просто чудо! А у его визави Максименко, на секундочку, работы почти не было. Но, не умаляя заслуг голкипера «Зенита», можно немного пожурить и «Спартак». Ребята, вы больше 30 минут играли в большинстве. Такой шанс надо было использовать.

Вендел еще не в оптимальной форме. Но даже в таких кондициях уравновесил игру «Зенита». Культура паса — на уровне. Он еще прибавит. Выздоровеет и Глушенков. Вся борьба впереди!

Мне понравилось, как вышел на замену Алип. Уверенно, без оплошностей. Думаю, он вытеснит из состава Эраковича.

К Педро никаких вопросов. Как он работал, пахал на команду! А в конце подхватил мяч у бровки, протащил до чужой штрафной и упал без сил! Да, мог бы покатить Ерохину, но все равно заслуживает добрых слов. Все отдал на поле! Один из лучших в составе хозяев. Парню всего 18 лет, но какое понимание игры, какая техника! Замечательный футболист!

А вот Кассьерра опять был малоактивен… Педро же гораздо эффективнее, интереснее, острее.

В «Спартаке» помимо Барко понравился Бонгонда. Угальде хоть и не забил, но был активен, напрягал защитников. Важно, что при Станковиче команда играет быстро, часто в одно касание, ребята хорошо готовы физически, прессингуют. Правда, есть и те, кто выпадает из игры. Например, Зобнин. Денисов — слабое звено. Пруцев не убедил.

В принципе, арбитр Мешков справился с этим матчем. Две карточки Эраковичу — по делу. Правда, считаю, можно было наказать предупреждением и Маркиньоса. В концовке Клаудиньо убегал в атаку, а тот его схватил за руку. Разве не желтая? Разве не штрафной? А в первом тайме Мешков — молодец. Начал пресекать умышленные фолы со стороны спартаковцев на Венделе, Клаудиньо, наказал гостей «горчичниками».

Станкович сегодня доказал, что он тренер. Поставил быстрый и агрессивный футбол. Всех тихоходов убрал — тех, кто не вписывается в модель его игры.

Роман Орещук в интервью «СЭ» сказал, что Соболев точно окажется в «Зените»? Посмотрим. Возможно. Кассьерра пока не впечатляет. Но точно вам не скажу, кто окажется в команде Семака до закрытия окна. Вроде бы питерцы ищут иностранца на эту позицию. Так что новичок появится. «Зениту» однозначно нужен еще один нападающий.

Виталий Айрапетов

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
24.08.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Деян Станкович
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
90+4′
25
Страхиня Эракович
56′
62′
27
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
82
Сергей Волков
46′
28
Нуралы Алип
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
84′
4
Юрий Горшков
17
Андрей Мостовой
46′
21
Александр Ерохин
24
Педро
90′
33
Иван Сергеев
30
Матео Кассьерра
90′
31
Густаво Мантуан
Спартак
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
9
Манфред Угальде
77
Тео Бонгонда
2
Олег Рябчук
46′
82
Даниил Хлусевич
18
Наиль Умяров
36′
71′
23
Никита Чернов
19
Хесус Мануэль Медина
34′
78′
8
Маркиньос
35
Кристофер Мартинс
12′
39′
47
Роман Зобнин
97
Даниил Денисов
65′
71′
25
Данил Пруцев
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
13
2
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
9
14
Фолы
25
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти