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Латышонок сделал шесть сейвов против «Спартака». Вратарь «Зенита» спас чемпиона от поражения

Он — главный герой матча с красно-белыми.

18

В 6-м туре РПЛ «Зенит» и «Спартак» сделали нулевую ничью на «Газпром Арене». А главным героем матча стал вратарь петербуржцев Евгений Латышонок, который провел уже пятую игру на ноль в этом сезоне: москвичи не смогли пробить голкипера даже в большинстве.

Латышонок оформил шесть спасений, четыре из них случились в заключительные 15 минут. Вратарь «Зенита» потащил по два удара от Манфреда Угальде, Эсекьеля Барко и Руслана Литвинова. Всего гости 16 раз угрожали воротам петербуржцев. Одним из самых эффектных спасений вратаря оказался сейв после выстрела Барко со штрафного.

С 62-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве — Страхиня Эракович заработал две желтые карточки за шесть минут, дважды сфолив на Хесусе Медине. Получив численное преимущество, «Спартак» завладел серьезным преимуществом и большую часть моментов создал именно на этом отрезке встречи. Однако действия Латышонка и защитников хозяев позволили удержать нулевую ничью.

«Да, последние 30 минут мы играли в большинстве, имели моменты, но не смогли их реализовать. Нужно отдать должное Латышонку. Горжусь тем, как выступили футболисты “Спартака”, — отметил после финального свистка главный тренер красно-белых Деян Станкович.

Правда, главное спасение сделал все же не вратарь «Зенита» — в конце матча Барко бил с нескольких метров, но попал в бросившегося под мяч Вильмара Барриоса. Красно-белые создали момент после быстрой контратаки. Казалось, что именно голкипер петербуржцев — главный кандидат на звание игрока матча, однако MVP выбрали полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, который ушел с поля на 71-й минуте.

Латышонок — самый надежный вратарь в этом сезоне РПЛ. За шесть туров он пропустил лишь один мяч: пробить его удалось Эдгардо Фаринье из «Химок» (1:1), также два мяча ему забил «Краснодар» в Суперкубке России (4:2). На ноль Евгений отыграл против «Спартака» (0:0), «Крыльев Советов» (4:0), «Рубина» (4:0), «Ростова» (5:0) и «Динамо» (1:0). Латышонок — лидер чемпионата России по количеству сейвов: оформил 23 в шести играх, причем 12 — после ударов из штрафной.

Голкипер присоединился к «Зениту» этим летом — «Балтике» заплатили за него 10 миллионов рублей, контракт заключен по схеме «4+1». С Латышонком вел переговоры и «Спартак», но не смог гарантировать место в основном составе.

Петербуржцы же изначально обращались к Станиславу Агкацеву из «Краснодара». «Быки» тоже были заинтересованы в Латышонке, тем более Евгений — воспитанник клуба.

Артемий Кутейников

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
24.08.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Деян Станкович
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
90+4′
25
Страхиня Эракович
56′
62′
27
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
82
Сергей Волков
46′
28
Нуралы Алип
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
84′
4
Юрий Горшков
17
Андрей Мостовой
46′
21
Александр Ерохин
24
Педро
90′
33
Иван Сергеев
30
Матео Кассьерра
90′
31
Густаво Мантуан
Спартак
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
9
Манфред Угальде
77
Тео Бонгонда
2
Олег Рябчук
46′
82
Даниил Хлусевич
18
Наиль Умяров
36′
71′
23
Никита Чернов
19
Хесус Мануэль Медина
34′
78′
8
Маркиньос
35
Кристофер Мартинс
12′
39′
47
Роман Зобнин
97
Даниил Денисов
65′
71′
25
Данил Пруцев
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
13
2
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
9
14
Фолы
25
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти