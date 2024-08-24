Латышонок сделал шесть сейвов против «Спартака». Вратарь «Зенита» спас чемпиона от поражения

Латышонок — самый надежный вратарь в этом сезоне РПЛ. За шесть туров он пропустил лишь один мяч: пробить его удалось Эдгардо Фаринье из «Химок» (1:1), также два мяча ему забил «Краснодар» в Суперкубке России (4:2). На ноль Евгений отыграл против «Спартака» (0:0), «Крыльев Советов» (4:0), «Рубина» (4:0), «Ростова» (5:0) и «Динамо» (1:0). Латышонок — лидер чемпионата России по количеству сейвов: оформил 23 в шести играх, причем 12 — после ударов из штрафной.