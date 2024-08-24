Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адиев вернется в Казахстан? «Ахмат» идет в зоне аутсайдеров РПЛ

Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев провел очередной матч во главе «Ахмата» в новом сезоне РПЛ, передают Vesti.kz.

Источник: fc-akhmat.ru

В шестом туре чемпионата России грозненский клуб в родных стенах сенсационно проигрывал по ходу матча подмосковным «Химкам» 0:2. Однако, в заключительные 20 минут матча команде Адиева удался камбэк, за этот период времени его подопечные забили три гола. Но, «Химки» не сдались и на 98-й минуте вновь забили, установив окончательный счет — 3:3.

Таким образом, «Ахмат» остался в зоне аутсайдеров РПЛ, имея всего четыре набранных очка после шести матчей.

Отметим, что в этой встрече не принимал участие форвард сборной Казахстана Максим Самородов. Игрок восстанавливается после травмы и уже был замечен в Астане, на матче футзальных сборных Казахстана и Таджикистана.

Следующий матч в РПЛ «Ахмат» проведет против «Акрона» 31 августа.

Ахмат
3:3
Первый тайм: 0:1
Химки
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
24.08.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев
Франк Артига
Голы
Ахмат
Александр Жиров
73′
Фелиппе Кардозу
76′
Лукас Ловат
90+3′
Химки
Резиуан Мирзов
(Дани Фернандес)
31′
Александр Руденко
67′
Антон Заболотный
90+8′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
31′
8
Мирослав Богосавац
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
83′
7
Бернард Бериша
15
Рейерс де Оливейра Камилу
30
Фелиппе Кардозу
95
Арсен Адамов
64′
10
Лечи Садулаев
11
Силва Лима Исмаэл
72′
19
Мауро Луна Диале
23
Антон Швец
46′
18
Владислав Камилов
Химки
96
Игорь Обухов
24
Эдгардо Фаринья
25′
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
80
Хетаг Хосонов
91
Антон Заболотный
99
Ориньо
90′
13
Сергей Терехов
10
Самину Квари Абдуллахи
90′
7
Илья Садыгов
11
Резиуан Мирзов
59′
97
Бутта Магомедов
90′
90+2′
18
Зелимхан Бакаев
59′
9
Александр Руденко
32
Лукас Вера
84′
17
Илья Берковский
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
4
7
Фолы
11
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Денис Березнов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти