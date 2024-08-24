Адиев вернется в Казахстан? «Ахмат» идет в зоне аутсайдеров РПЛ

В шестом туре чемпионата России грозненский клуб в родных стенах сенсационно проигрывал по ходу матча подмосковным «Химкам» 0:2. Однако, в заключительные 20 минут матча команде Адиева удался камбэк, за этот период времени его подопечные забили три гола. Но, «Химки» не сдались и на 98-й минуте вновь забили, установив окончательный счет — 3:3.
Таким образом, «Ахмат» остался в зоне аутсайдеров РПЛ, имея всего четыре набранных очка после шести матчей.
Отметим, что в этой встрече не принимал участие форвард сборной Казахстана Максим Самородов. Игрок восстанавливается после травмы и уже был замечен в Астане, на матче футзальных сборных Казахстана и Таджикистана.
Следующий матч в РПЛ «Ахмат» проведет против «Акрона» 31 августа.