Адиев вернется в Казахстан? «Ахмат» идет в зоне аутсайдеров РПЛ

В шестом туре чемпионата России грозненский клуб в родных стенах сенсационно проигрывал по ходу матча подмосковным «Химкам» 0:2. Однако, в заключительные 20 минут матча команде Адиева удался камбэк, за этот период времени его подопечные забили три гола. Но, «Химки» не сдались и на 98-й минуте вновь забили, установив окончательный счет — 3:3.