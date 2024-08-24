«Ошибочно так говорить». Тренер ЦСКА Николич заступился за Файзуллаева в ответ на критику

Сегодня Файзуллаев отметился голевой передачей в победном матче против тольяттинского «Акрона» (4:0).
— Файзуллаев проявляет себя менее ярко, чем в прошлом сезоне. С чем вы это связываете?
— Он пропустил большую часть зимних и летних сборов команды из-за Кубка Азии и Олимпийских игр, у него много нагрузки. Считаю ошибочным так говорить о молодом футболисте. Аббос — очень талантливый, хороший, работящий парень, пусть прогрессирует и развивается. В будущем все будет получаться, — заявил Николич на пресс-конференции после матча.
Следующий матч ЦСКА проведет в гостях против грозненского «Ахмата» в Кубке России 27 августа.