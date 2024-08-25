Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шок-развязка в Грозном: Заболотный вырвал ничью на 90+8-й минуте — после паса Садыгова рукой?

Кино!

Источник: ФК «Ахмат»

«Ахмат» — «Химки» — не самая громкая вывеска, особенно в день матча «Зенита» и «Спартака». Но, хотя встреча в Питере и получилась жаркой, до вечерней игры в Грозном она внезапно не дотянула. Команды Магомеда Адиева и Франка Артиги украсили вечер — был и камбэк, и огненная концовка с удалением и спорным голом.

«Химки» при Артиге выглядят крепко, поэтому с «Ахматом» быстро забрали владение, много атаковали и забили первыми. Хозяева некоторое время сопротивлялись, но в середине второго тайма пропустили снова.

По такой игре «Ахмата» это выглядело приговором для грозненцев. Но нет: на 73-й минуте стартовал новый сюжет — команда Адиева запустила камбэк благодаря голу Жирова. А еще через две минуты Кардосо замкнул передачу Бериши, и после проверки ВАР судья подтвердил, что все по-честному — было подозрение на офсайд.

А дальше… Дальше началась ураганная концовка, причем события развивались максимально бодро. Сначала случилось удаление. Не без помощи ВАР, но арбитр встречи Бобровский отправил Магомедова отдыхать за фол последней надежды на 90+2-й. А уже через минуту «Ахмат» реализовал опасный штрафной. Ловат пробил под «стенкой» — и, не в последнюю очередь благодаря ливню, получилось хитро — ни защитники, ни Обухов справиться с ударом не смогли. 0:2 за 20 минут превратились в 3:2.

Но и это был еще не конец — на 90+8-й минуте «Химки» отыгрались! Мяч заметался по полю, отскочил к Садыгову, тот скинул его на Заболотного — опытнейший форвард не растерялся и забил Шелии, сравняв счет.

Есть ощущение, что в момент паса Садыгов подыграл рукой. Это видно на одном из повторов.

Справедливо ли засчитывать такой гол? Отвечает эксперт «СЭ» по судейству Александр Бобров:

— Ян Бобровский правильно засчитал гол гостей, которые сравняли счет. Видеоассистенты Андрей Фисенко и Денис Березнов, проведя проверку, подтвердили решение арбитра.

В том эпизоде голу Антона Заболотного предшествовал контакт мяча с рукой или плечом Ильи Садыгова. Но даже если мяч после скидки защитника «Ахмата» Надера Гандри действительно попал футболисту «Химок» в руку, это не нарушение правил. Она находилась в естественном положении — висела вдоль тела. После этого контакта мяч отскочил к Заболотному, и тот переправил его в ворота. Правильный вердикт судьи в такой ситуации: засчитать гол. Это Бобровский и сделал.

Артем Белинин

Ахмат
3:3
Первый тайм: 0:1
Химки
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
24.08.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев
Франк Артига
Голы
Ахмат
Александр Жиров
73′
Фелиппе Кардозу
76′
Лукас Ловат
90+3′
Химки
Резиуан Мирзов
(Дани Фернандес)
31′
Александр Руденко
67′
Антон Заболотный
90+8′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
31′
8
Мирослав Богосавац
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
83′
7
Бернард Бериша
15
Рейерс де Оливейра Камилу
30
Фелиппе Кардозу
95
Арсен Адамов
64′
10
Лечи Садулаев
11
Силва Лима Исмаэл
72′
19
Мауро Луна Диале
23
Антон Швец
46′
18
Владислав Камилов
Химки
96
Игорь Обухов
24
Эдгардо Фаринья
25′
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
80
Хетаг Хосонов
91
Антон Заболотный
99
Ориньо
90′
13
Сергей Терехов
10
Самину Квари Абдуллахи
90′
7
Илья Садыгов
11
Резиуан Мирзов
59′
97
Бутта Магомедов
90′
90+2′
18
Зелимхан Бакаев
59′
9
Александр Руденко
32
Лукас Вера
84′
17
Илья Берковский
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
4
7
Фолы
11
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Денис Березнов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти