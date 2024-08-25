Шок-развязка в Грозном: Заболотный вырвал ничью на 90+8-й минуте — после паса Садыгова рукой?

В том эпизоде голу Антона Заболотного предшествовал контакт мяча с рукой или плечом Ильи Садыгова. Но даже если мяч после скидки защитника «Ахмата» Надера Гандри действительно попал футболисту «Химок» в руку, это не нарушение правил. Она находилась в естественном положении — висела вдоль тела. После этого контакта мяч отскочил к Заболотному, и тот переправил его в ворота. Правильный вердикт судьи в такой ситуации: засчитать гол. Это Бобровский и сделал.