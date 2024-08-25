«Спартак» давно не был так хорош в Питере. Станкович прошел проверку топ-соперником

После провального старта «Спартак» резко прибавил, не проседает по результатам и, главное, впечатляет качеством игры. Это уже не новость. Новость — в том, что такие аргументы теперь актуальны не только в матчах с аутсайдерами и в условиях кубковой ротации, но и с топ-соперниками. Которые тоже меняют отношение к команде Станковича — и, как в случае с «Зенитом», раскрывают все больше уязвимых мест.