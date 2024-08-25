Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спартак» давно не был так хорош в Питере. Станкович прошел проверку топ-соперником

Леонид Волотко — о главном матче тура.

Источник: ФК «Зенит»

Когда «Зенит» в последний раз отбивался вдесятером и практически весь матч выглядел хуже соперника, а Вильмар Барриос отмечал успешный подкат в своей штрафной эмоциональнее, чем победный гол?

«Спартак» не вырвал победу в главном матче тура, но окончательно перевернул представление о несокрушимости «Зенита», который уже в воскресенье может лишиться первого места. То, что еще пару туров назад казалось фантастикой, теперь реальность — абсолютно логичная и справедливая.

Важно, что все это мы говорим без сносок на ослабленный состав Сергея Семака. Хотя Александр Медведев сработал очень грамотно. Не знаю, повелся ли Деян Станкович на «инсайды» о травмах Вендела и Педро, но факт в том, что и с ними на поле «Спартак» доминировал.

Преимущество по владению (55% в гостях!) и ударам (5−2) к перерыву, а также замена Волкова на 45-й минуте зафиксировали худший тайм «Зенита» в сезоне и необходимость экстренно менять игру так рано.

План Б заключался в переводе Эраковича направо (Волков не справлялся с давлением на его фланг) и активации схемы 4−2−3−1, в которой Клаудиньо сместился налево, а Ерохин вышел в центр. Но прогресса не случилось.

Скорее наоборот.

После удаления Страхини стало очевидно: ничья со «Спартаком» — чуть ли не максимальная цель для действующего чемпиона. И несмотря на качественный отрезок — с давлением и серией моментов в меньшинстве, — все ожидаемо закончилось тяжелейшей концовкой.

Отметим Латышонка, ставшего героем матча. Барриоса, который тоже спасал «Зенит». Педро и Клаудиньо, оставивших последние силы в попытках убежать в контратаки. И конечно, стержневых футболистов «Спартака», раскрывшихся при Станковиче: Медина выдал топ-игру и в одиночку убрал Эраковича. Барко постоянно разрывал линии «Зенита» и нагружал дальними ударами. Бонгонда и Угальде не выпадали, как весной. А Мартинс, Умяров и Рябчук вообще изменили свое восприятие в команде.

Пара центральных защитников Бабич — Литвинов в этом сезоне практически не упоминается в негативном ключе — это тоже показатель надежности. Как и статистика сейвов Максименко: в Санкт-Петербурге у него особо не было работы. Уникальная роскошь.

О чем это говорит?

После провального старта «Спартак» резко прибавил, не проседает по результатам и, главное, впечатляет качеством игры. Это уже не новость. Новость — в том, что такие аргументы теперь актуальны не только в матчах с аутсайдерами и в условиях кубковой ротации, но и с топ-соперниками. Которые тоже меняют отношение к команде Станковича — и, как в случае с «Зенитом», раскрывают все больше уязвимых мест.

За шесть туров все прочувствовали мощь Питера с Глушенковым и Венделом — а теперь фиксируют проблемы, когда на поле нет хотя бы одного из них. Клуб здорово сработал на рынке, но такая зависимость от индивидуальных качеств лидеров слишком опасна.

Особенно когда в лиге есть несколько команд, которые этим готовы воспользоваться.

«Спартак» точно входит в их число — в субботу мы в этом снова убедились.

Леонид Волотко

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
24.08.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Деян Станкович
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
90+4′
25
Страхиня Эракович
56′
62′
27
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
82
Сергей Волков
46′
28
Нуралы Алип
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
84′
4
Юрий Горшков
17
Андрей Мостовой
46′
21
Александр Ерохин
24
Педро
90′
33
Иван Сергеев
30
Матео Кассьерра
90′
31
Густаво Мантуан
Спартак
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
9
Манфред Угальде
77
Тео Бонгонда
2
Олег Рябчук
46′
82
Даниил Хлусевич
18
Наиль Умяров
36′
71′
23
Никита Чернов
19
Хесус Мануэль Медина
34′
78′
8
Маркиньос
35
Кристофер Мартинс
12′
39′
47
Роман Зобнин
97
Даниил Денисов
65′
71′
25
Данил Пруцев
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
13
2
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
9
14
Фолы
25
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти