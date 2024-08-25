Барриос считает Глушенкова важным футболистом для «Зенита»

«Хорошая игра, трудная, конечно. Но ребята сделали все на поле. Заработанное очко, ничья — это позитивный момент. У нас были сложности во втором тайме, но по итогу результат хороший. Все игры для нас важны. Конечно, и здесь мы хотели победить, но получилось как получилось. Двигаемся от игры к игре», — добавил Барриос.