Барриос считает Глушенкова важным футболистом для «Зенита»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Полузащитник Максим Глушенков является важным футболистом петербургского «Зенита», он придавал уверенности команде. Такое мнение ТАСС высказал колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос.
Глушенков сломал руку в матче пятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками» (1:1). Футболист перешел в «Зенит» летом из московского «Локомотива». На данный момент он является лучшим бомбардиром РПЛ с 7 мячами в 5 матчах.
«Я думаю, что Максим — очень важный игрок для нас. Он всегда давал нам уверенность на поле. Надеюсь, что у него все будет хорошо, очень ждем его возвращения», — сказал Барриос.
24 августа «Зенит» дома сыграл вничью с московским «Спартаком» со счетом 0:0 в матче шестого тура РПЛ. С 62-й минуты игры команда играла в меньшинстве из-за удаления Страхини Эраковича.
«Хорошая игра, трудная, конечно. Но ребята сделали все на поле. Заработанное очко, ничья — это позитивный момент. У нас были сложности во втором тайме, но по итогу результат хороший. Все игры для нас важны. Конечно, и здесь мы хотели победить, но получилось как получилось. Двигаемся от игры к игре», — добавил Барриос.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 6 матчах.