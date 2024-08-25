Александр Горшков: ничья со «Спартаком» — неплохой результат для «Зенита»

«От “Зенита” можно было ожидать большего в матче со “Спартаком”, команда играла дома. Но где-то даже “Спартак” имел преимущество. Игра держала в напряжении, но без большого количества моментов, поэтому результат, скорее, закономерный.



Ничья — неплохой результат для “Зенита”, учитывая, что полчаса играли в меньшинстве. Но всё-таки болельщики ждали победу над “Спартаком” у себя дома», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.