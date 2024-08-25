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Александр Горшков: ничья со «Спартаком» — неплохой результат для «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» высказался о результате матча 6-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Источник: Чемпионат.com

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 0:0.

«От “Зенита” можно было ожидать большего в матче со “Спартаком”, команда играла дома. Но где-то даже “Спартак” имел преимущество. Игра держала в напряжении, но без большого количества моментов, поэтому результат, скорее, закономерный.

Ничья — неплохой результат для “Зенита”, учитывая, что полчаса играли в меньшинстве. Но всё-таки болельщики ждали победу над “Спартаком” у себя дома», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 14 очков. Команда второй матч подряд в РПЛ завершила вничью. «Спартак», в свою очередь, занимает четвёртое место, набрав 11 очков.