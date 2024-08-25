Квинси Промес эффектно презентовал новый трек, посвященный российской столице

В клипе, размещённом в официальных соцсетях Non Chardy, футболист исполняет отрывок из трека на фоне внедорожника. В частности, в нём присутствуют следующие слова: «Они ненавидят меня, потому что я теперь знаменит», «ты не смог бы провести и дня на моём месте», «я становлюсь сильнее, даже когда меня пытаются запачкать», а также «не переживай за меня, мама».