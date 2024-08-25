«Зенит» нашел «аргентинского Дзюбу» — вместо Соболева? Кто такой Лусиано Гонду

Там карьера развивалась более динамично. За 38 игр во всех турнирах Лусиано почти догнал свои показатели в «Сармьенто» — забил 14 мячей и отдал 5 голевых передач. В отличие от себя прошлого, на новом месте Гонду не замолкал на долгие месяцы и забивал не только андердогам. Первым от него вообще пострадал бывший клуб — «Ривер Плейт», ему форвард отгрузил дубль. Transfermarkt отметил прогресс и за год увеличил трансферную стоимость аргентинца до 10 миллионов евро.