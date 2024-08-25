«Динамо» проиграло «Краснодару» и упустило шанс возглавить таблицу РПЛ

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, отличился бразилец Виктор Са (25-я минута).
На 79-й минуте у «Динамо» был заменен голкипер Андрей Лунев, который столкнулся с нападающим «быков» Джоном Кордобой, на поле вышел Игорь Лещук.
«Бело-голубые» с 12 очками занимают третье место в таблице чемпионата. Набравший также 12 очков «Краснодар» идет четвертым. Лидирует петербургский «Зенит» (14).
В следующем туре «Краснодар» 1 сентября сыграет на выезде с московским «Локомотивом», «Динамо» в тот же день встретится дома с «Оренбургом».