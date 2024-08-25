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«Динамо» проиграло «Краснодару» и упустило шанс возглавить таблицу РПЛ

Футболисты «Динамо» дома проиграли «Краснодару» в матче РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, отличился бразилец Виктор Са (25-я минута).

На 79-й минуте у «Динамо» был заменен голкипер Андрей Лунев, который столкнулся с нападающим «быков» Джоном Кордобой, на поле вышел Игорь Лещук.

«Бело-голубые» с 12 очками занимают третье место в таблице чемпионата. Набравший также 12 очков «Краснодар» идет четвертым. Лидирует петербургский «Зенит» (14).

В следующем туре «Краснодар» 1 сентября сыграет на выезде с московским «Локомотивом», «Динамо» в тот же день встретится дома с «Оренбургом».

Динамо
0:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
25.08.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Мурад Мусаев
Голы
Краснодар
Виктор Са
25′
Составы команд
Динамо
2
Эли Даса
3
Фабиан Бальбуэна
77′
93
Диего Лаксальт
5
Милан Майсторович
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
1
Андрей Лунев
80′
31
Игорь Лещук
18
Николас Маричаль
46′
7
Дмитрий Скопинцев
8
Хорхе Карраскаль
90′
69
Денис Боков
91
Ярослав Гладышев
74′
77
Денис Макаров
24
Луис Чавес
85′
34
Лука Гагнидзе
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
56′
15
Лукас Оласа
57′
6
Кевин Ленини
98
Сергей Петров
46′
20
Джованни Гонсалес
65′
5
Кевин Кастаньо
46′
53
Александр Черников
10
Эдуард Сперцян
69′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
46′
40
Олакунле Олусегун
66′
7
Виктор Са
84′
90
Дэвид Мозес Кобнан
9
Джон Кордоба
90′
19
Федор Смолов
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
9
Фолы
25
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти