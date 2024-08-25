Личка сообщил, что вратарь «Динамо» Лунев должен восстановиться к матчу с «Оренбургом»

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба «Динамо» Андрей Лунев пройдет обследование в больнице, но с ним все должно быть нормально, он должен сыграть уже в матче следующего тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Об этом журналистам рассказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Лунев получил повреждение в столкновении с Джоном Кордобой в домашнем матче шестого тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1).
«Андрей поедет в больницу. Нужно подстраховаться, думаю, все будет хорошо, два-три дня отдохнет. С “Оренбургом” он может сыграть», — сказал Личка.
По словам тренера, футболисты «Динамо» неудачно начали воскресный матч. «Первые пять-восемь минут мы проспали, неуверенно входили в игру. Со временем команда выглядела лучше и лучше. Не получилось с реализацией, надо принимать такие поражения. Думаю, мы были лучше соперника, но в футболе, как и в хоккее, решают голы», — отметил он.
Личка оценил эпизод с падением в штрафной «Краснодара» Диего Лаксальта в конце матча. «Я спросил Диего, был пенальти или нет. Диего сказал, что его схватили за плечо. Судья не стал прибегать к VAR (видеоассистенту рефери — прим. ТАСС), но оправдания поражению я искать не хочу», — отметил чешский специалист.
В следующем туре «Динамо» 1 сентября в гостях сыграет с «Оренбургом», а 28 августа примет самарские «Крылья Советов» в матче группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России.