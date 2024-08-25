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Личка сообщил, что вратарь «Динамо» Лунев должен восстановиться к матчу с «Оренбургом»

Голкипер получил повреждение в столкновении с Джоном Кордобой в матче с «Краснодаром».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба «Динамо» Андрей Лунев пройдет обследование в больнице, но с ним все должно быть нормально, он должен сыграть уже в матче следующего тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Об этом журналистам рассказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

Лунев получил повреждение в столкновении с Джоном Кордобой в домашнем матче шестого тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

«Андрей поедет в больницу. Нужно подстраховаться, думаю, все будет хорошо, два-три дня отдохнет. С “Оренбургом” он может сыграть», — сказал Личка.

По словам тренера, футболисты «Динамо» неудачно начали воскресный матч. «Первые пять-восемь минут мы проспали, неуверенно входили в игру. Со временем команда выглядела лучше и лучше. Не получилось с реализацией, надо принимать такие поражения. Думаю, мы были лучше соперника, но в футболе, как и в хоккее, решают голы», — отметил он.

Личка оценил эпизод с падением в штрафной «Краснодара» Диего Лаксальта в конце матча. «Я спросил Диего, был пенальти или нет. Диего сказал, что его схватили за плечо. Судья не стал прибегать к VAR (видеоассистенту рефери — прим. ТАСС), но оправдания поражению я искать не хочу», — отметил чешский специалист.

В следующем туре «Динамо» 1 сентября в гостях сыграет с «Оренбургом», а 28 августа примет самарские «Крылья Советов» в матче группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России.

Динамо
0:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
25.08.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Мурад Мусаев
Голы
Краснодар
Виктор Са
25′
Составы команд
Динамо
2
Эли Даса
3
Фабиан Бальбуэна
77′
93
Диего Лаксальт
5
Милан Майсторович
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
1
Андрей Лунев
80′
31
Игорь Лещук
18
Николас Маричаль
46′
7
Дмитрий Скопинцев
8
Хорхе Карраскаль
90′
69
Денис Боков
91
Ярослав Гладышев
74′
77
Денис Макаров
24
Луис Чавес
85′
34
Лука Гагнидзе
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
56′
15
Лукас Оласа
57′
6
Кевин Ленини
98
Сергей Петров
46′
20
Джованни Гонсалес
65′
5
Кевин Кастаньо
46′
53
Александр Черников
10
Эдуард Сперцян
69′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
46′
40
Олакунле Олусегун
66′
7
Виктор Са
84′
90
Дэвид Мозес Кобнан
9
Джон Кордоба
90′
19
Федор Смолов
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
9
Фолы
25
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти