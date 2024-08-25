Личка сообщил, что вратарь «Динамо» Лунев должен восстановиться к матчу с «Оренбургом»

По словам тренера, футболисты «Динамо» неудачно начали воскресный матч. «Первые пять-восемь минут мы проспали, неуверенно входили в игру. Со временем команда выглядела лучше и лучше. Не получилось с реализацией, надо принимать такие поражения. Думаю, мы были лучше соперника, но в футболе, как и в хоккее, решают голы», — отметил он.